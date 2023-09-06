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Galatasaray ve Başakşehir iki oyuncuyu takas edecek

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Galatasaray ve Başakşehir iki oyuncuyu takas edecek
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GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR ARASINDA TAKAS! BERKAY ÖZCAN İLE DUBOİS İSİMLERİ MASAYA GELDİ...

Son dönemde Ndombele ve Davinson Sánchez'i kadrosuna katan Galatasaray, artık kadrosuna Başakşehirli oyuncu Berkay Özcan'ı da dahil etti.

 Galatasaray, Başakşehir'de forma giyen Berkay Özcan'la görüşmelere başladı. Orta sahanın dönüş yeteneğini daha da geliştirmek isteyen Kırmızı Şeytanlar düğmeye bastı.

TAKAS TEKLİFİ

Takımda forma şansı bulmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, Dubois'ı Başakşehir'e getiren kırmızı-sarılı formalar, karşılığında Berkay Özcan'ı istedi ve yedek kulübesinde kaldı.

GEÇEN SEZON REDDEDİLMİŞTİ

Geçen sezonun başında oyuncuyla ilgilenen Galatasaray, Başakşehir'in ifade talebinin yoğun olması nedeniyle transferden çekildi.

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