Galatasaray ve Başakşehir iki oyuncuyu takas edecek

2023-2024 sezonuna şampiyonluk yoluna kaldığı yerden devam etmek isteyen ve sezona damga vuracak transferlerle başlayan Galatasaray’da taraftarlarını heyecanlandıran sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar…