Galatasaray ve Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya Sevk Edildi

Galatasaray Kulübü ve Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ve başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den Açıklama

TFF'den yapılan resmi açıklamada, Dursun Özbek'in medyada gerçekleştirdiği ve kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamaların "sportmenliğe aykırı" nitelikte olduğu vurgulandı. Özbek'in bu açıklamaları, ayrıca "hakaret" unsurları taşıması sebebiyle de disipline gönderildi.

Galatasaray'ın Resmi Açıklaması

Galatasaray Kulübü'nün de resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi dikkat çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu gelişmeleri yakından takip ediyor.