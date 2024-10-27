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Galatasaray ve Beşiktaş Tarihi Rekabette 357. Randevuda

Galatasaray ve Beşiktaş, 357. kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig'deki bu heyecan dolu derbi mücadelesi öncesi istatistikler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:05
Galatasaray ve Beşiktaş Tarihi Rekabette 357. Randevuda

Galatasaray ile Beşiktaş'ın Tarihi Rekabeti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Yarının büyük derbisi, iki takım arasındaki 357. buluşma olacak. Rekabet, 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı’nda Beşiktaş'ın 2-0’lık galibiyetiyle başlamıştı. Bugüne kadar yapılan toplam 356 maçta, Galatasaray 127, Beşiktaş ise 115 galibiyet elde etti. Tarafların 114 karşılaşması ise eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray 496 gol atarken, Beşiktaş 469 golle bunu takip etti.

Ligde Galatasaray'ın Üstünlüğü

İki ekibin ligdeki toplam mücadeleleri 132'ye ulaşırken, Galatasaray bu karşılaşmalarda üstün bir performans sergiliyor. Süper Lig'de yapılan maçlarda, sarı-kırmızılı takım 50 kez galip gelerek, Beşiktaş'ın ise 39 zaferi bulunuyor. 43 karşılaşma ise berabere sona erdi. Bu müsabakalarda Galatasaray toplam 162 gol atarken, Beşiktaş 140 gol kaydetti.

RAMS Park'taki Rekabet

Galatasaray, 2011 yılında açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Beşiktaş'ı ağırladığında önemli bir avantaj sağladı. Seyrantepe'deki maçlarda Galatasaray, Beşiktaş’ın 14 kez misafiri oldu ve bu maçlardan 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 23 gol atarken, kendi kalesinde 10 gol gördü.

Son 7 Maçta Galatasaray'ın Üstünlüğü

Galatasaray, iç sahada Beşiktaş'a karşı son 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu derbilerde 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, taraftarları önünde son 4 iç saha maçını kazanmayı başardı. Galatasaray, son 7 maçında toplam 13 gol atarak, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Ayrıca, 3 maçta kalesini gole kapatmayı başaran Galatasaray, rakibine 1’den fazla gol şansı vermeden bu derbi mücadelelerini tamamladı.

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