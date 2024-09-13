Galatasaray ve Çaykur Rizespor'un 45. Randevusu

Galatasaray ile Çaykur Rizespor'un Tarihi Rekabeti

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın 45. kez sahada olacak. İki takım, tarihsel olarak ligde 1979-1980 sezonundan itibaren yapmış oldukları 44 maçta, Galatasaray 30 galibiyet, Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet elde etti. Ayrıca, 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İstanbul'daki İstatistikler

Galatasaray, ev sahibi olduğu İstanbul'da Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında sadece 2 kez mağlup oldu. İki takımın İstanbul'da gerçekleştirdiği 22 karşılaşmada, sarı-kırmızılılar 16 galibiyet alırken, 4 maç berabere ve 2 maç ise kayıpla sonuçlandı. Toplamda, Galatasaray'ın İstanbul'daki gol sayısı 59, Rizespor'un ise 21 oldu.

En Farklı Galibiyetler

Sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a karşı en farklı galibiyetini 1987-1988 sezonunda 5-0 skoruyla elde etti. Rizespor'un Galatasaray’a karşı en farklı galibiyeti ise 2-0’lık skorla kaydedildi. 2001-2002 sezonunda Rize'deki karşılaşma ise 6-3 sona ermiş, bu maç iki takım arasındaki en çok gol atılan müsabaka olma özelliği taşımaktadır.

Galatasaray'ın Skor Üstünlüğü

Galatasaray, şimdiye kadar Çaykur Rizespor ile oynadığı 44 lig maçının 41'inde fileleri havalandırmış, gol atamadığı 3 karşılaşmayı ise deplasmanda kaybetmiştir. Bu sonuçlarla Galatasaray, rakibine karşı ligde önemli bir üstünlük sağlamıştır.