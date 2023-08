Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez o yıldız için birbirine düştü

Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer döneminde Tanguy Ndombele'nin peşine düştü. Tottenham Hotspur'de forma giyen Fransız yıldız için iki kulüp arasında bir yarış başladı. Transfer döneminde Wilfried Zaha gibi birçok isim için karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez Tanguy Ndombele için mücadele ediyor. İşte detaylar...





TANGUY NDOMBELE PEŞİNE DÜŞTÜ

Fenerbahçe, daha önce Wilfried Zaha transferiyle büyük bir çalım atmıştı. Şimdi ise Galatasaray, Tottenham Hotspur'un kadrosuna katmak istediği Ndombele için devreye girdi ve 8 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

Galatasaray yöneticileri, oyuncuyla yapılan görüşmenin olumlu sonuçlandığını belirtti. Ancak İngiliz devi Tottenham, oyuncunun bonservisi için biraz daha yüksek bir ücret talep ediyor gibi görünüyor.

Ndombele, Tottenham Hotspur'de başarılı performanslarıyla dikkat çeken bir futbolcu. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, bu yetenekli oyuncuyu kadrolarına katmak için büyük bir çaba sarf ediyor.

Her iki kulüp de transferin gerçekleşmesi için yoğun bir çaba harcıyor. Tanguy Ndombele'nin tercihi ve kulüplerin anlaşmaya varması bekleniyor. Futbol dünyasının merakla beklediği bu transferde son kararın hangi yönde olacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Şu an için her iki kulüp de oyuncunun katkılarından faydalanma amacında ve mücadeleleri sürüyor. Transfer dönemi boyunca futbol dünyası bu transferin sonuçlarını heyecanla takip edecek.

Tottenham Hotspur'de 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tanguy Ndombele, bugüne kadar 277 maçta görev alarak 19 gol atıp 35 asist yaparak toplamda 54 gole doğrudan katkı sağlamıştır. Ayrıca Fransa Milli Takımı formasını da yedi kez giymiştir.