Galatasaray ve Fenerbahçe Derbi Öncesi Performanslarını Sergiliyor

Galatasaray ve Fenerbahçe Derbi Analizi

CAN ÖCAL - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iç saha ve deplasman performansları dikkat çekiyor. Rams Park'ta oynanacak derbide Galatasaray, sezon boyunca sahasında başarılı bir grafik çizmiş durumda.

Galatasaray İç Sahada Mağlup Olmadı

Galatasaray, bu sezon taraftarının desteğiyle oynadığı 12 karşılaşmada hiç mağlup olmadı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, sahasında 10 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Cimbom, bu karşılaşmalarda toplamda 31 gol atarken (3 tanesi hükmen kazanılan Adana Demirspor maçından) kalesinde 14 gol gördü.

Golcüler: Victor Osimhen Öne Çıkıyor

Rampark'taki maçlarda 10 farklı oyuncu gol sevinci yaşarken, Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, attığı 7 golle en golcü oyuncu oldu. Osimhen’i, 4 golle Michy Batshuayi ve Yunus Akgün takip ediyor.

Fenerbahçe Deplasmanda Başarılı

Fenerbahçe ise, bu sezon deplasmanda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, dış sahada 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ligdeki en iyi ikinci dış saha performansını sergiliyor.

Fenerbahçe'nin Gol Sevinci

Sarı-lacivertli ekip, deplasman maçlarında toplam 32 gol atarken 12 golü ise kalesinde gördü. Youssef En-Nesyri ve Dusan Tadic'in 5'er golle en çok gol atan oyuncular olduğu Fenerbahçe'de toplam 13 futbolcu deplasmanda gol sevinci yaşadı.

Bu bilgiler ışığında, Galatasaray'ın iç sahadaki yenilmezliği ile Fenerbahçe'nin deplasman başarıları, derbide büyük bir rekabete dönüşmeye aday. Taraftarlar için heyecan dolu bir maç bekleniyor.