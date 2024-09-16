Galatasaray ve Gaziantep FK Süper Lig'de 11. Maçına Çıkıyor

Galatasaray, Gaziantep FK ile 11. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, önceki 10 maçta 8 galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 11:00
Galatasaray ve Gaziantep FK Süper Lig'de 11. Maçına Çıkıyor

Galatasaray ile Gaziantep FK Yeniden Karşı Karşıya

Süper Lig'de Galatasaray ve Gaziantep FK, yarın 11. randevularına çıkacak. İki ekip arasında, lig tarihinde oynanan 10 maçtan 8'ini

Galatasaray kazanırken, sadece birini Gaziantep FK galip tamamladı. Bir maç ise eşitlikle noktalandı.

Müsabakalarda Atılan Goller

Galatasaray, bu karşılaşmalarda toplamda 23 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Spor severler, bu yüksek skorlu karşılaşmayı merakla bekliyor.

İstanbul'daki Rekorlar

Galatasaray, Gaziantep FK'yi İstanbul'da ağırladığı maçlarda henüz mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanan 5 maçın 4’ünü kazanırken, birinde berabere kalmayı başardı.

Bu süreçte 12 gol atan Galatasaray, kalelerinde ise yalnızca 6 gol gördü. İzleyiciler, bu heyecan dolu karşılaşmada takımlarının performansını merakla takip edecekler.

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