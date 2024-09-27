Galatasaray ve Kasımpaşa'nın 41. Karşılaşması

Galatasaray ile Kasımpaşa'nın 41. Randevusu

Türkiye Süper Lig'inde Galatasaray ile Kasımpaşa, yarın 41. defa sahada karşılaşacak. İki takımın daha önceki 40 mücadelesinde, Galatasaray'ın galibiyet sayısı 26, beraberlik sayısı 7 ve Kasımpaşa'nın galibiyet sayısı da 7 olarak kayıtlara geçti.

İstatistikler

Galatasaray, bu karşılaşmalarda toplam 81 gol atarken, Kasımpaşa 42 golle yanıt verdi. Bu rakamlar, Galatasaray'ın hücum gücünü gözler önüne seriyor.

RAMS Park'taki Maçlar

İki takım, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, bu maçların 10'unu kazanırken, Kasımpaşa deplasmandaki 3 karşılaşmadan galip ayrıldı. İlgili müsabakalarda Galatasaray 25, Kasımpaşa ise 17 kez fileleri havalandırdı.

En farklı skorlar

Galatasaray, Kasımpaşa'yı lig tarihindeki en farklı sonuçlardan biri olan 5-0 ve bir diğerinde de 4-0'lık skorla mağlup etti. Öte yandan, Kasımpaşa, 2013-2014 sezonunda RAMS Park'ta Galatasaray'ı 4-0'lık sonuçla yendi.