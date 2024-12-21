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Galatasaray ve Kayserispor 57. Mücadelede Buluşuyor

Galatasaray, yarın Kayserispor ile 57. kez karşılaşacak ve geçmişteki üstünlüğünü sürdürmeye çalışacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 09:24
Galatasaray ve Kayserispor 57. Mücadelede Buluşuyor

Galatasaray ile Kayserispor Arasındaki Rekabet

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile 57. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki geçmiş maçlar, sarı-kırmızı ekibin açık bir üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor. Şimdiye kadar yapılan toplam 56 müsabakada, Galatasaray 34, Kayserispor ise yalnızca 5 galibiyet alırken, 17 maç da berabere sonucunu doğurdu.

Galatasaray’ın Gol Üstünlüğü

Rekabet tarihinde Galatasaray, rakip filelere toplamda 122 gol atarken, Kayserispor bu sayıyı 45 gol ile yanıtlayabildi. Galatasaray'ın Kayserispor'a hükmettiği bu tür istatistikler, yarınki maçta da galibiyet arayışlarını daha anlamlı kılıyor.

Kayseri'deki Mücadeleler

Kayseri'de oynanan maçlarda Galatasaray, 28 lig karşılaşmasında 12 kez kazanmayı başardı. Kayserispor'un ev sahibi olduğu sadece 3 maçta galibiyet elde ettiği görülüyor. Bunun yanı sıra, 13 maçta ise takımlar arası dengeler bozulmadı. Kayseri'deki toplam gol sayılarına bakıldığında, Kayserispor evinde 25 gol atarken, Galatasaray deplasmanlarda 41 gol kaydetti.

En Farklı Skorlu Galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini 6-0'lık skorlarla elde etti. Bu sonuçlar, 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında kaydedildi. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en büyük galibiyetini, 2021-2022 sezonunda 3-0’lık skor ile yaşadı.

En Gollü Maç

İki takım arasındaki rekabetteki en gollü lig maçı, 1985-1986 sezonunda gerçekleştirildi. İstanbul'daki bu maçı Galatasaray, 5-2 galip tamamlayarak, toplamda 7 gol üzerinde kalan en gollü maç olarak tarihe geçti.

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