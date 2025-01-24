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Galatasaray ve Konyaspor 48. Randevuda: Tarihî İstatistikler ve Rekabet

Galatasaray, Konyaspor ile 48. kez karşılaşacak. Tarihî verilere göre Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:21
Galatasaray ve Konyaspor 48. Randevuda: Tarihî İstatistikler ve Rekabet

Galatasaray ile Konyaspor 48. Randevuda

Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig tarihinde yarın 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette futbolseverler, geçmişte yaşanan heyecan dolu karşılaşmalara tanıklık etti.

Geçmiş Karşılaşmaların İstatistikleri

Geride kalan 47 maçta Galatasaray, 34 galibiyetle açık bir üstünlük sağladı. Konyaspor’un ise yalnızca 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 8 maçta ise eşitliği koruyabildi. Galatasaray, toplamda 91 gol atarken, Konya temsilcisi 32 golle karşılık verdi.

İstanbul’da Rakiplerine Şans Tanımadı

Galatasaray, tarihi boyunca Konyaspor ile İstanbul’da oynanan hiçbir maçı kaybetmedi. İstanbul’daki 23 lig maçında sarı-kırmızılılar 19 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Konyaspor, deplasmanda Galatasaray'a karşı galibiyet kazanamadı.

En Farklı Skorlu Galibiyetler

İstanbul’daki en farklı galibiyet 2007-2008 sezonunda yaşandı. Galatasaray, cezası nedeniyle seyircisiz oynanan bu maçta 6-0’lık bir skorla tarihe geçti. Konyaspor'un Galatasaray'a karşı kazandığı 5 galibiyetten biri ise 2-0, ikisi 1-0, diğerleri ise 2-1 ve 4-3'lük skorlarla gerçekleşti.

Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maçta Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etmişti. Bu maç, takımlar arasındaki bu sezonki rekabetin ne denli kıyasıya geçeceğinin sinyallerini taşıyor.

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