Galatasaray ve Konyaspor'un 47. Karşılaşması

Galatasaray ile Konyaspor 47. Randevuda

Süper Lig'in iki köklü takımı, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor, yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

Geçmiş Maç İstatistikleri

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 46 maçın 33'ünde Galatasaray, 5'inde ise Konyaspor galip geldi. 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip, rakiplerine karşı toplamda 89 gol attı, Konyaspor ise 31 golle karşılık verebildi.

Konya'daki Mücadeleler

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda gerçekleştirdiği 23 müsabakada, 14 galibiyetle öne geçiyor. İki takım, Konya'da oynanan 4 karşılaşmada ise eşitlik sağladı. Bununla birlikte, Galatasaray son 4 maçında 3 kez mağlup olma üzüntüsü yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor karşısındaki 3 maçlık yenilgi serisini, geçtiğimiz sezonun son haftasında 3-1’lik skorla sonlandırarak şampiyonluk ipini de göğüslemişti.

En Farklı Skorlar

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki en farklı galibiyet, 2007-2008 sezonunda İstanbul'da oynanan ve seyircisiz gerçekleşen karşılaşmada geldi. Bu maçta sarı-kırmızılı ekip, rakibini 6-0 mağlup etti. Konyaspor ise, Galatasaray’a karşı kazandığı 5 maçın biri 2-0, ikisi 1-0, diğerleri ise 2-1 ve 4-3'lük sonuçlarla geldi.

Yarının maçı oldukça heyecan verici olacak. Futbol severler bu önemli karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.