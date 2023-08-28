Galatasaray ve Roma, Romelu Lukaku transferi için anlaştı
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Süper Lig'de transfer süreçleri tam gaz devam ederken Galatasaray'ın istediği Lukaku'nun imzaya gittiği konuşulmaya başlandı. Chelsea ve Roma, Romelu Lukakı'nun transferlik süreci merak konusu oldu.
Serie A ekibi Roma, yeni topçusuna kavuşmak için hazırlıklara başladı. Jose Mourinho'nun çok istediği topçuların arasında yer alan Lukaku ile anlaşmaya yapılığı öne sürüldü.
İMZALAR ATILDI
Roma ile Chelsea, Romelu Lukaku'nun kiralık olması üzere anlaşmaya vardı. Başarılı forvetin kiralık bedelini duyanlar ise kulaklarına inanamadı. Lukaku için Chelsea 4.8 milyon euro kiralık bedeli ödeyeceği belirtildi.
30 yaşındaki Romelu forma giydiği 37 maçta 14 gol ve 7 asist yaparak başarılarına imza attı.
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