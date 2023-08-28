Galatasaray ve Roma, Romelu Lukaku transferi için anlaştı

Serie A ekibi Roma, yeni topçusuna kavuşmak için hazırlıklara başladı. Jose Mourinho'nun çok istediği topçuların arasında yer alan Lukaku ile anlaşmaya yapılığı öne sürüldü.





İMZALAR ATILDI

Roma ile Chelsea, Romelu Lukaku'nun kiralık olması üzere anlaşmaya vardı. Başarılı forvetin kiralık bedelini duyanlar ise kulaklarına inanamadı. Lukaku için Chelsea 4.8 milyon euro kiralık bedeli ödeyeceği belirtildi.

30 yaşındaki Romelu forma giydiği 37 maçta 14 gol ve 7 asist yaparak başarılarına imza attı.