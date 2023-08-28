  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Galatasaray ve Roma, Romelu Lukaku transferi için anlaştı

Galatasaray ve Roma, Romelu Lukaku transferi için anlaştı

Yayınlanma:
Galatasaray ve Roma, Romelu Lukaku transferi için anlaştı
Süper Lig'de transfer süreçleri tam gaz devam ederken Galatasaray'ın istediği Lukaku'nun imzaya gittiği konuşulmaya başlandı. Chelsea ve Roma, Romelu Lukakı'nun transferlik süreci merak konusu oldu.

Serie A ekibi Roma, yeni topçusuna kavuşmak için hazırlıklara başladı. Jose Mourinho'nun çok istediği topçuların arasında yer alan Lukaku ile anlaşmaya yapılığı öne sürüldü.

lukalu

İMZALAR ATILDI

Roma ile Chelsea, Romelu Lukaku'nun kiralık olması üzere anlaşmaya vardı. Başarılı forvetin kiralık bedelini duyanlar ise kulaklarına inanamadı. Lukaku için Chelsea 4.8 milyon euro kiralık bedeli ödeyeceği belirtildi.

30 yaşındaki Romelu forma giydiği 37 maçta 14 gol ve 7 asist yaparak başarılarına imza attı. 

Spor
Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber: 15 gün sahalarda olamayabilir
Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber: 15 gün sahalarda olamayabilir
Ebrar Karakurt'un Abdülhamid İle Diyaloğu Gündem Oldu
Ebrar Karakurt'un Abdülhamid İle Diyaloğu Gündem Oldu
Galatasaray, Molde maçı öncesi Sergio Ramos transferini tamamladı
Galatasaray, Molde maçı öncesi Sergio Ramos transferini tamamladı
Galatasaray, 30 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırdı
Galatasaray, 30 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırdı
TFF, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı: Yıldız, yıldızını söndürdü
TFF, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı: Yıldız, yıldızını söndürdü
Fenerbahçe'de deprem: O ismin görevine son verildi
Fenerbahçe'de deprem: O ismin görevine son verildi
Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır takımına veda etti
Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır takımına veda etti