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Galatasaray ve Samsunspor 63. Randevuda!

Galatasaray, Samsunspor ile ligde 63. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılıların galibiyet sayısı 41'e 7 üstünlükte.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 11:53
Galatasaray ve Samsunspor 63. Randevuda!

Galatasaray ile Samsunspor, Süper Lig'de 63. Kez Karşılaşacak

Galatasaray ve Samsunspor, yarın yapılacak maçla birlikte Süper Lig'de toplamda 63. kez karşı karşıya gelecekler. İki takımın tarihsel rekabeti, Galatasaray'ın 1969-70 sezonunda Samsunspor'un en üst ligdeki ilk adımlarını atmasının ardından başlamıştır. Şu ana dek oynanan 62 maçta sarı-kırmızılı ekip, 41 galibiyet ile rakibi karşısında ciddi bir üstünlük sağlamış durumda.

İstanbul'da Dikkat Çekici İstatistikler

Galatasaray, İstanbul'da Samsunspor ile yaptığı lig maçlarında 28-2 gibi büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki karşılaşmalarında yalnızca bir kez berabere kalırken, toplam 87 gol atarak, 21 gol yemiştir. Galatasaray'ın daha önceki son iç saha yenilgisi ise 2001 yılında yaşanmış ve o günden bu yana Samsunspor ile oynadığı tüm 7 iç saha maçını kazanmıştır.

Son 6 Maçta Galatasaray'ın Üstünlüğü

Galatasaray, Samsunspor ile yaptığı son 6 lig maçını kazanmış durumda. Sarı-kırmızılıların son yenilgisi, 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında gerçekleşirken, o tarihten sonra Galatasaray, Samsunspor ile olan karşılaşmalarında başarılı bir performans sergilemiştir. Bu altı maçta toplam 18 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol görmüştür.

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