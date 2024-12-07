Galatasaray ve Sivasspor 37. Randevuda: Rekabetin Dünü ve Bugünü

Galatasaray ile Sivasspor 37. kez karşı karşıya geliyor

Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de yarın 37. kez kozlarını paylaşacak. İki takım, 2005-2006 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 36 lig maçında farklı sonuçlar elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçlardan 22'sini kazanırken, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet almayı başardı. 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Galatasaray, lig maçlarında toplamda 79 gol atarken, Sivasspor rakip filelere 46 gol göndermiştir.

Sivas'taki maçlarda eşitlik

Rekabette Sivas'ta oynanan lig maçları, takımların eşit galibiyet sayısına sahip olduğunu gösteriyor. Sivas'ta gerçekleştirilen 18 maçta, her iki takım da altışar kez galip geldi. Ayrıca, bu maçların altısı berabere sonuçlandı. Galatasaray bu süreçte toplam 33 gol atarken, Sivasspor rakip kaleye 28 golle yanıt verdi.

En farklı galibiyetler

Galatasaray, rekabet tarihindeki en farklı galibiyetini 2023-2024 sezonunda 6-1'lik skorla elde etti. Öte yandan, Sivasspor rakibi karşısındaki en farklı zaferini 2008-2009 sezonunda 2-0'lık skorla kazanmıştı. Rekabetin en gollü maçı ise, Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunda deplasmanda 5-3 galip geldiği karşılaşma oldu.