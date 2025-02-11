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Galatasaray ve Spoint İnşaat'tan Kadın Futboluna Destek: Sponsorluk Anlaşması İmzalandı

Galatasaray Kulübü, Spoint İnşaat ile kadın futbol takımı için sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkan Dursun Özbek, kadın futbolunun önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:30
Galatasaray ve Spoint İnşaat'tan Kadın Futboluna Destek: Sponsorluk Anlaşması İmzalandı

Galatasaray Kulübü ile Spoint İnşaat Arasında Sponsorluk Anlaşması

Galatasaray Kulübü, Spoint İnşaat ile Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı için forma kol sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşmanın imza töreni, RAMS Park'ta gerçekleştirildi. Törende Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spoint İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Metin Ülgen ve futbolcular da yer aldı.

Dursun Özbek: "Kadın Futbolu İçin Destek Alıyoruz"

Dursun Özbek, kadın futbolundan elde edilen başarıların devamı için Spoint İnşaat'ın destek sağlayacağını belirtti ve, "Kadın futbolundaki başarımızın devamı için Spoint İnşaat bize destek veriyor. Kendileri, altyapı tesislerimizin mimari çizimlerine katkıda bulundu" ifadelerini kullandı. Özbek, Galatasaray'ın sadece erkek futbolda değil, diğer branşlarda da ülkemizi uluslararası alanda temsil edeceğini vurguladı.

Futboldaki Tartışmalara Dikkat Çekti

Özbek, Pazar günü Adana Demirspor ile oynanan maçı futboldan bağımsız yorumlamanın gerekliliğine dikkat çekti. "Futbolun bu seviyeye gelmesi ve böyle anılması, marka değerine zarar vermektedir. Bu tavırlar, Türk futboluna hizmet etmiyor" diyen Özbek, konunun Türk adaleti tarafından aydınlatılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Finansal Durum ve Yabancı Hakem Talepleri

Galatasaray'ın Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkma planları hakkında bilgi veren Özbek, borç yapılandırması konusunda önemli adımlar atıldığını açıkladı. Ayrıca, yabancı VAR hakeminin futbol için gerekli olduğuna vurgu yaparak, "Liyakatli kişilerin gelmesini sağlamak lazım" dedi.

Galatasaray'ın Avrupa Hedefleri

Özbek, Galatasaray’ın Avrupa hedeflerinin net olduğunu ve playoff'u geçip finale ulaşmayı amaçladıklarını da duyurdu. Taraftarların desteğine önem veren Özbek, kulübün başarısını artırmak için her kesimin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Spoint İnşaat: Kadın Sporuna Destek Sorumluluğumuz

Spoint İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, Galatasaray ile yaptıkları anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını belirtti ve, "Kadın futbolunun gelişimi, sadece sporun değil, toplumsal ilerlemenin de göstergesidir" diye konuştu.

Galatasaray Kulübü ile Spoint İnşaat arasında Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın...

Galatasaray Kulübü ile Spoint İnşaat arasında Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın forma kol sponsorluğu anlaşması imzalandı. RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sağda) ve Spoint İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç (solda) katıldı.

Galatasaray Kulübü ile Spoint İnşaat arasında Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın...

Galatasaray Kulübü ile Spoint İnşaat arasında Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın forma kol sponsorluğu anlaşması imzalandı. RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sağda) ve Spoint İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç (solda) katıldı.

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