Galatasaray ve Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi Rövanşında Karşılaşıyor

Galatasaray-Young Boys Maçı Hakkında Bilgiler

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında, Galatasaray ile İsviçre'nin Young Boys takımları karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Maç Detayları

Stat: RAMS Park

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norveç)

Takım Kadroları

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi

Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula

Futbol sahnesinde kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak olan bu karşılaşmada, her iki takımın da amacı galip gelerek bir üst tura çıkmak olacak.