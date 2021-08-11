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Galatasaray, Victor Enok Nelsson ile resmi görüşmelere başladı

Galatasaray Spor Kulübü, Victor Enok Nelsson ile ilgili resmi görüşmelerin başladığını ve Danimarkalı stoperin İstanbul'a geldiğini açıkladı. Yıldız oyuncu sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından havalimanında karşıladı.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:55
Galatasaray, Victor Enok Nelsson ile resmi görüşmelere başladı
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Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) gönderdiği son resmi açıklamasında Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un takıma transferiyle ilgili Kopenhag ile resmi görüşmelere başlanıldığı bildirildi. Danimarka uyruklu stoper oyuncunun, İstanbul Havalimanı'na ulaştığı ve yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı yönetim tarafından karşılandığı öğrenildi.


Galatasaray'ın başarılı teknik hocası Fatih Terim’in stoper mevkisine koyacağı adayları arasında ilk sırada bulunan Danimarkalı oyuncunun, İngiltere Premier Ligde yer alan ekiplerden Crystal Palace ve Bunley’den de teklif aldığı fakat bu gelen tekliflere rağmen yönetimin hızlı davranarak ünlü futbolcunun Galatasaray’a kazandırıldığı belirtildi.


Son Güncelleme: 11.08.2021 09:55
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GalatasarayKapVictor Enok NelssonResmi Görüşme
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