Galatasaray, Victor Enok Nelsson ile resmi görüşmelere başladı

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) gönderdiği son resmi açıklamasında Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un takıma transferiyle ilgili Kopenhag ile resmi görüşmelere başlanıldığı bildirildi. Danimarka uyruklu stoper oyuncunun, İstanbul Havalimanı'na ulaştığı ve yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı yönetim tarafından karşılandığı öğrenildi.

Galatasaray'ın başarılı teknik hocası Fatih Terim’in stoper mevkisine koyacağı adayları arasında ilk sırada bulunan Danimarkalı oyuncunun, İngiltere Premier Ligde yer alan ekiplerden Crystal Palace ve Bunley’den de teklif aldığı fakat bu gelen tekliflere rağmen yönetimin hızlı davranarak ünlü futbolcunun Galatasaray’a kazandırıldığı belirtildi.