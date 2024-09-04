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Galatasaray, Victor Osimhen'i Transfer Etti

Galatasaray, Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'in geçici transferini duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 19:11
Galatasaray, Victor Osimhen'i Transfer Etti

Galatasaray'dan Önemli Transfer Hamlesi

Galatasaray, İtalya'nın Serie A takımlarından Napoli'nin yıldız santrforu Victor Osimhen ile önemli bir anlaşmaya imza attı.

Transfer Detayları

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı resmi açıklamaya göre, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü Napoli ile futbolcunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 2024-2025 sezonu için futbolcuya net 6.000.000 avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Osimhen'in Performansı

Geçtiğimiz sezon Napoli forması ile çıktığı 32 maçta 17 gol atan Osimhen, Galatasaray için önemli bir hücum silahı olmayı hedefliyor. Takım, bu transferle birlikte kadrosunu güçlendirmiş oldu.

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