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Galatasaray vs Elfsborg: Hiljemark'ın Analizleri

Elfsborg'un teknik direktörü Oscar Hiljemark, Galatasaray yenilgisini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:13
Galatasaray vs Elfsborg: Hiljemark'ın Analizleri

Galatasaray-Elfsborg Maçı Sonrası Hiljemark'ın Açıklamaları

İsveç temsilcisi Elfsborg'un teknik direktörü Oscar Hiljemark, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray'a karşı 4-3'lük mağlubiyet sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İkinci Yarıdaki Performansımızı Öne Çıkardık

Hiljemark, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Bu karşılaşma bizim için özeldi. Böyle kalabalık bir taraftar önünde özellikle ikinci yarıda çıkış yapmayı başardık. Galatasaray'ın dünya çapında bir takım olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ancak biz de iyi iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

Agresif Oyun ve Taktik Değişiklikleri

Maçın agresif geçtiğini vurgulayan Hiljemark, "Galatasaray'ı hata yapmaya zorladık. İyi bir takıma karşı iyi bir maç oynadık." dedi. Ayrıca, ikinci yarıda yaptıkları taktik değişikliklerin yararlı olduğunu belirtti.

Motivasyon ve Kalite Arttırma

Hiljemark, ikinci yarıdaki performanslarını ise, "Galatasaray iki yarıda da benzer bir oyun sergiledi. Ancak ikinci yarıya taktik değiştirerek girdik ve devre arasında yaptığımız motivasyon konuşması daha kaliteli bir oyun sergilememizi sağladı." şeklinde değerlendirdi.

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