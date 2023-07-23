Galatasaray, Wilfried Zaha transferi için görüşmelere başladığını açıkladı
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Galatasaray, Wilfried Zaha transferi için oyuncuyla görüşmelere başladığını açıkladı. Zaha'nın bu akşam saat 22:00'de özel uçakla İstanbul'a geleceği ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılı takımdan KAP'a yapılan açıklamada Wilfried Zaha transferi için oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.
Zaha'nın bu akşam saat 22:00'de özel uçakla İstanbul'a geleceği ifade ediliyor.
Zaha piyasa değeri ne kadar?
Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Tam bir hücum oyuncusu
Wilfried Zaha, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta 90 gol ve 76 asistlik performans sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.
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