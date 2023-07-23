Galatasaray, Wilfried Zaha transferi için görüşmelere başladığını açıkladı

Galatasaray, Wilfried Zaha transferi için oyuncuyla görüşmelere başladığını açıkladı. Zaha'nın bu akşam saat 22:00'de özel uçakla İstanbul'a geleceği ifade ediliyor.