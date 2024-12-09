Galatasaray, Yalovaspor Basketbol'u 79-69 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı

Galatasaray, Yalovaspor Basketbol'u Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray, evinde Yalovaspor Basketbol ile karşılaştı. Maçtan galip ayrılan Galatasaray, karşılaşmayı 79-69'luk skorla tamamlayarak ligdeki önemli bir zafer elde etti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, üst üste ikinci galibiyetini alarak, ligdeki iddiasını sürdürdü. Takımın performansı, taraftarları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Maçta gösterdiği başarılı oyunla Galatasaray, ligdeki şampiyonluk hedefini daha da güçlendirirken, Yalovaspor Basketbol ise zorlu mücadelede gerekli dersleri çıkaracak durumda.