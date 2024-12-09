DOLAR
34,81 -0,12%
EURO
36,8 -0,03%
ALTIN
2.981,29 -1,2%
BITCOIN
3.418.410,39 1,61%

Galatasaray, Yalovaspor Basketbol'u 79-69 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı

Galatasaray, Yalovaspor Basketbol'u 79-69 mağlup ederek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 21:07
Galatasaray, Yalovaspor Basketbol'u 79-69 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı

Galatasaray, Yalovaspor Basketbol'u Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray, evinde Yalovaspor Basketbol ile karşılaştı. Maçtan galip ayrılan Galatasaray, karşılaşmayı 79-69'luk skorla tamamlayarak ligdeki önemli bir zafer elde etti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, üst üste ikinci galibiyetini alarak, ligdeki iddiasını sürdürdü. Takımın performansı, taraftarları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Maçta gösterdiği başarılı oyunla Galatasaray, ligdeki şampiyonluk hedefini daha da güçlendirirken, Yalovaspor Basketbol ise zorlu mücadelede gerekli dersleri çıkaracak durumda.

İLGİLİ HABERLER

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Yalovaspor Basketbol'u 79-69 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı
2
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u İlk Yarıda 1-0 Geçti
3
Türkiye Basketbol Ligi'nde 15. Hafta Kapanıyor: Esenler Erokspor'dan Zorlu Zafer
4
Giresunspor'dan FIFA'nın 6 Puan Silme Cezasına Tepki
5
Uras Aslan, IFAF Finansal Asbaşkanı Oldu!
6
BG Grup 4 Eylül Stadı, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor
7
Beşiktaş'ta Immobile'nin Sakatlığı Üzerine Açıklama

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!