Galatasaray yeni başkanını seçiyor: Oy verme işlemi başladı

Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu, Galatasaray Lisesi’nde toplandı. Saat 10.00’da toplanan genel kurulda, yeni başkanı belirlemek için oy verme işlemi de başladı. Galatasaray’ın yeni başkanını belirlemek için 20 adet sandık kuruldu. Başkanlık yarışında mevcut başkan Dursun Özbek ve anayasa profesörü Süyehl Batum yer alıyor.

Yeni başkanı belirlemek için yapılan oylama, bugün saat 15.00’a kadar devam edecek. Genel kurul üyeleri, Dursun Özbek’i seçmek için kırmızı, Süheyl Batum için ise sarı renkte basılmış olan oy pusulalarını kullanacak.

Adaylar oylarını kullandı

Seçimler için oy kullanan mevcut başkan ve aday Dursun Özbek, oy verme işlemini tamamladı. Özbek, “Sonuçların Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. Umarım takımımıza yakışan bir seçim olur. Galatasaray her zaman en iyi yönetimi seçmişti, yine seçecek” ifadelerini kullandı.

Diğer aday Süheyl Batum ise oy verdikten sonra “İnşallah Galatasaray ve camiamız için hayırlı olur” şeklinde konuştu.