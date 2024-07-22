Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Galatasaray, Yeni Sezon Hazırlıkları İçin Avusturya'da

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon kampı için Avusturya'ya gitti ve hazırlık maçları için iki maç yapacak.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 18:07
Galatasaray, Yeni Sezon Hazırlıkları İçin Avusturya'da

Galatasaray, Avusturya'da Kamp Yapıyor

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya'nın Linz kentine ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, kamp için Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning’e geçti.

İlk Günden Taraftar Beklentisi

Galatasaray’ın konaklayacağı otelin önünde az sayıda taraftar takımı karşıladı.

Kamp Programı

Sarı-kırmızılı ekip, 27 Temmuz tarihine kadar Irdning'de kalacak ve LASK tarafından düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasında iki hazırlık maçı yapacak. Bu maçlarda Lecce ile 24 Temmuz Çarşamba günü, Parma ile ise 27 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Kamp Kadrosu

Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

  • Fernando Muslera
  • Eyüp Aydın
  • Kerem Aktürkoğlu
  • Kerem Demirbay
  • Mauro Icardi
  • Dries Mertens
  • Yunus Akgün
  • Batuhan Şen
  • Wilfried Zaha
  • Leo Dubois
  • Derrick Köhn
  • Berkan Kutlu
  • Günay Güvenç
  • Mateus Tete
  • Halil Dervişoğlu
  • Hakim Ziyech
  • Kaan Ayhan
  • Victor Nelsson
  • Sergio Oliveira
  • Yusuf Demir
  • Lucas Torreira
  • Gökdeniz Gürpüz
  • Atakan Ordu
  • Emin Bayram
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Michy Batshuayi
  • Barış Alper Yılmaz
  • Ali Yeşilyurt
  • Efe Akman
  • Metehan Baltacı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için önemli bir adım atarak Avusturya'daki bu kamp döneminden sonra formunu artırmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek