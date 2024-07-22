Galatasaray, Yeni Sezon Hazırlıkları İçin Avusturya'da

Galatasaray, Avusturya'da Kamp Yapıyor

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya'nın Linz kentine ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, kamp için Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning’e geçti.

İlk Günden Taraftar Beklentisi

Galatasaray’ın konaklayacağı otelin önünde az sayıda taraftar takımı karşıladı.

Kamp Programı

Sarı-kırmızılı ekip, 27 Temmuz tarihine kadar Irdning'de kalacak ve LASK tarafından düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasında iki hazırlık maçı yapacak. Bu maçlarda Lecce ile 24 Temmuz Çarşamba günü, Parma ile ise 27 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Kamp Kadrosu

Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera

Eyüp Aydın

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Demirbay

Mauro Icardi

Dries Mertens

Yunus Akgün

Batuhan Şen

Wilfried Zaha

Leo Dubois

Derrick Köhn

Berkan Kutlu

Günay Güvenç

Mateus Tete

Halil Dervişoğlu

Hakim Ziyech

Kaan Ayhan

Victor Nelsson

Sergio Oliveira

Yusuf Demir

Lucas Torreira

Gökdeniz Gürpüz

Atakan Ordu

Emin Bayram

Abdülkerim Bardakcı

Michy Batshuayi

Barış Alper Yılmaz

Ali Yeşilyurt

Efe Akman

Metehan Baltacı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için önemli bir adım atarak Avusturya'daki bu kamp döneminden sonra formunu artırmayı hedefliyor.