Galatasaray, Yeni Sezon Hazırlıkları İçin Avusturya'da

Galatasaray, Avusturya'da Kamp Yapıyor
Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya'nın Linz kentine ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, kamp için Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning’e geçti.
İlk Günden Taraftar Beklentisi
Galatasaray’ın konaklayacağı otelin önünde az sayıda taraftar takımı karşıladı.
Kamp Programı
Sarı-kırmızılı ekip, 27 Temmuz tarihine kadar Irdning'de kalacak ve LASK tarafından düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasında iki hazırlık maçı yapacak. Bu maçlarda Lecce ile 24 Temmuz Çarşamba günü, Parma ile ise 27 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Kamp Kadrosu
Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
- Fernando Muslera
- Eyüp Aydın
- Kerem Aktürkoğlu
- Kerem Demirbay
- Mauro Icardi
- Dries Mertens
- Yunus Akgün
- Batuhan Şen
- Wilfried Zaha
- Leo Dubois
- Derrick Köhn
- Berkan Kutlu
- Günay Güvenç
- Mateus Tete
- Halil Dervişoğlu
- Hakim Ziyech
- Kaan Ayhan
- Victor Nelsson
- Sergio Oliveira
- Yusuf Demir
- Lucas Torreira
- Gökdeniz Gürpüz
- Atakan Ordu
- Emin Bayram
- Abdülkerim Bardakcı
- Michy Batshuayi
- Barış Alper Yılmaz
- Ali Yeşilyurt
- Efe Akman
- Metehan Baltacı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için önemli bir adım atarak Avusturya'daki bu kamp döneminden sonra formunu artırmayı hedefliyor.