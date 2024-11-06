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Galatasaray Yöneticisinden Acun Ilıcalı'ya Yanıt

İbrahim Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın açıklamasını yalanladı, kötü niyet vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 23:20
Galatasaray Yöneticisinden Acun Ilıcalı'ya Yanıt

Hatipoğlu'ndan Açıklama

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın, bu sezon oynanan maçlar için yaşanan pozisyonların yabancı hakemlerce değerlendirileceği yönündeki açıklamasını yalanladı.

Samimiyetsizlik Eleştirisi

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Acun Ilıcalı’nın X platformunda yaptığı açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Daha sezon içerisinde bu maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi üzerine görüşmelerimiz olmuştu. Ancak henüz bir karar yokken bu şekilde bir açıklama yapılması, samimiyetsizlik olarak değerlendirilebilir. Bu durum, amacın kötü niyetli olduğu gerçeğini ortaya koyuyor."

Plan ve Üslup Eleştirisi

İbrahim Hatipoğlu, ayrıca şu ifadeleri ekledi: "Her zaman gösterdiğimiz iyi niyete rağmen bu tür samimiyetsiz tavırlar, Acun ve arkadaşlarının muhatap alınmaması gerektiğini bir kez daha bizlere göstermiştir."

Ilıcalı'nın Önceki Açıklamaları

Galatasaray'ın bu yanıtından önce, Acun Ilıcalı çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Ilıcalı, tarafsız hakemlerle yapılan uzun görüşmeler sonrasında mutabakata varıldığını ve belirlenen hakemlerin milli arada değerlendirmelerini yapacağını belirtmişti. Ayrıca değerlendirmenin ardından tüm raporların kamuoyu ile paylaşılacağını açıklamıştı.

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