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Galatasaray Yönetimi Hakemleri Eleştirdi: 'Penaltılar Adaletsiz.'

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Samsunspor maçı sonrası hakem kararlarını ve sporcularının performansını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 20:38
Galatasaray Yönetimi Hakemleri Eleştirdi: 'Penaltılar Adaletsiz.'

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Samsunspor ile oynadıkları mücadelenin ardından hakem kararlarına itiraz etti. Hatipoğlu, hakemlerin Galatasaray'a karşı rahat penaltı

Samsunspor Maçı Sonrası Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarına konuşan Hatipoğlu, takımının milli maç arası öncesi lider olması dolayısıyla mutlu olduğunu ifade etti. "Takımımızı kutluyorum. 11 maçın 10'undan galip ayrıldık. Çok iyi bir başlangıç yaptık. Ancak her maçta hakemleri yenmek zorunda değiliz. Bu maçta aleyhimize çok kolay iki penaltı çalındı. Eğer bu penaltılar Galatasaray lehine verilseydi, Türkiye’de neler konuşulurdu?" dedi.

Aldıkları Elma

Hatipoğlu, bu durumu algı oluşturma çabalarıyla ilişkilendirerek, "Yapı yok, çok büyük ayıp var. Hakemlerin Galatasaray'a karşı rahat penaltı verdiklerini görüyoruz. Cesaret aldıkları yer algılar." şeklinde konuştu.

Sabrımız Tükeniyor

Bu sezon, kalelerinde gördükleri 11 golün 6'sının penaltılardan geldiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Gerçekten sabrımız tükeniyor. Türkiye'de hakemlere güvenmek istiyoruz, iyi niyetle bakmaya çalışıyoruz. Ancak 6 golü penaltılarda yiyoruz. Bunun böyle gitmemesi gerekir." açıklamasını yaptı.

Adalet ve Standart Arayışı

Hakem kararlarının standart hale gelmesi gerektiğine dikkat çeken Hatipoğlu, "Bunun takipçisi olacağız. Bu akşam bardağı taşıran son damlaları gördük. Türk futbolunun ilerleyebilmesi için iyi hakemlere ihtiyaç var." dedi.

Victor Osimhen ve Mauro Icardi

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ve ligde Samsunspor karşısında 2’şer gol atan Victor Osimhen hakkında da konuşan Hatipoğlu, "Osimhen'in golleri tüm dünyada büyük ilgiyle izleniyor. Böyle bir oyuncuya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Mauro Icardi'nin yerine transfer düşünmediklerini belirten Hatipoğlu, "UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Icardi sakatlandı ama en kısa sürede aramıza dönmesi için çalışmalıyız." diyerek açıklamalarını tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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