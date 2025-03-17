Galatasaray Yönetimi İftar Buluşmasında Gelecek Vizyonunu Açıkladı

Galatasaray yönetimi, iftar buluşmasında tesisleşme ve finansal yapı hakkında bilgiler paylaştı, geleceğin hedeflerini belirtti.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 23:20
Galatasaray Yönetimi İftar Buluşmasında Gelecek Vizyonunu Açıkladı

Galatasaray Yönetiminden İftar Buluşması

Galatasaray Kulübü, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğinde yönetim, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün finansal durumu ve yapılan yatırımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Finansal Yapının Güçlenmesi

Başkan Özbek, kulübün gelir seviyesinin, sportif faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini rahatlıkla ödeyebilecek düzeyde olduğunu belirtti. Özbek, Galatasaray'ı finansal açıdan kendi kendine yetebilir hale getirmek için büyük bir çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin Önemi

Özbek, 130 dönüm üzerine inşa edilen Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin Galatasaray için büyük bir yatırım olduğunu ifade ederek, “Bu tesis, Galatasaray Kulübü için bir dünya markası olarak şarttır. Tesisleşme, sportif başarı kadar önemli,” dedi. Kulüp kasasından 700 milyon lira harcayarak bu metrekareyi oluşturmalarındaki süreci aktardı.

Gelecek Projeler ve Yabancı Hakem Tartışmaları

Galatasaray’ın geleceğe yönelik projeleri hakkında da bilgi veren Özbek, Riva, Florya ve Mecidiyeköy gibi bölgelerde gayrimenkul geliştirme hamleleri ile finansal yapılarını güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) ile ilgili olan yabancı hakem atama sürecinin de gündeme geldiğini belirterek, “Fenerbahçe ile yapacağımız Ziraat Türkiye Kupası maçında yabancı hakem atanmasını bekliyoruz,” dedi.

Takımın Motivasyonu ve Gelecek Hedefler

Galatasaray Yönetimi diğer üyeleri, yeni tesiste sağlanan imkânlarla oyuncuların motivasyonunun artacağını ifade ederken, aynı zamanda bu sezon hedeflerinin şampiyonluğu kazanmak olduğunun altını çizdiler. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin katkısı neticesinde tesislerin inşa sürecinin hızlandığını belirttiler.

Özbek’in Son Açıklamaları

Özbek, Galatasaray'da yaşanan mali sıkıntılarla başa çıkmayı amaçladıklarını ve yeni projelerle birlikte kulübü daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacaklarını belirtti. “Öncelikli hedefimiz faiz kanamasını durdurmak,” açıklamasında bulundu.

Yemek sonrası yapılan söyleşide ise başkan yardımcıları ve yöneticiler, Galatasaray'ın yeni başarılara imza atacağına dair umutlarını dile getirdi. Bu buluşma, kulübün hedefleri ve vizyonunu daha da netleştirdi.

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