Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya Sert Tepki

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın son açıklamalarına yanıt vererek, "İnanılmaz bir şekilde seviyeyi aşağıya çekiyorlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'ndaki Basın Toplantısı

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Öztürk, Trendyol Süper Lig'de oynanan Sivasspor maçında Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı sakatlık konusunu gündeme getirdi. "Geçen sezon seviyeyi bayağı düşürdüler. Dediler ki 'Hakemleri gidin dövün'. Bu sezon ise seviye akıl almaz bir hale geldi. Bunlara hocaları Mourinho da iştirak etti." dedi.

Galatasaray'dan Korktular

Öztürk, Acun Ilıcalı için, "Haddini bilecek" diyerek, "İlginç bir teknik direktörleri var. Eyüpsporlu oyuncuların bilerek sarı kart gördüğü ve şike yapıyormuş gibi bir karalama yapmasını doğru bulmuyorum. Kendisi yenemediği için böyle yapıyor. Galatasaray'dan korkmakta haklılar. Dünya yıldızı bir teknik direktör olmanız bir şey fark ettirmiyor. Futbolcunuza top oynatamayınca Galatasaray ve Beşiktaş sizi yeniyor." şeklinde konuştu.

Malmö Maçı Hakkında

Öztürk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Malmö maçı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. "Malmö'nün sıralamadaki yeri sizi yanıltmasın. Her maç zor. Amacımız, 3 puanı alıp ilk 8'deki yerimizi perçinlemek. 7 sakat oyuncumuz var. Galatasaray her zaman sahada konuşur. Avrupa'daki yolumuza devam edeceğiz." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.