Galatasaray Yönetiminden TFF'ye Sert Tepkiler: '25. Şampiyonluğumuza Ulaşacağız!'

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar!

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında, "Federasyonu da onun atadığı kötü niyetli insanları da yeneceğiz. Rakiplerimizi de iyi ve adil bir oyunla yenerek Allah'ın izniyle 25. şampiyonluğumuza ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Sponsorluk Töreninde Açıklamalar

Hatipoğlu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren gayrimenkul şirketi Alpcans ile düzenlenen sponsorluk sözleşmesi töreninde konuştu. Televizyon programındaki tartışmalara değinen Hatipoğlu, "Dün akşam Türk futbol tarihinde bir ilk ve ayıp yaşandı. Tarafsız olması gereken bir kişi, başkanımız Dursun Özbek'i hedef alarak kabul edilemeyecek açıklamalarda bulundu. Biz Galatasaray'ız. Kin ve düşmanlığı göğüslemeye hazırız." dedi.

Bütün Galatasaraylılar İçin Birlik Çağrısı

Hatipoğlu, Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray Kulübü ile Özbek'i ayırma çabalarının beyhude olduğunu vurgulayarak, "Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü'nün başkanıdır. Ona yapılan her saldırı, tüm Galatasaraylılara yapılmış sayılır. Hiçbir endişemiz yok." dedi. Özbek'in liderliğinde başarıya ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.

Hakların Savunulması ve Birlik Vurgusu

"Bugün Galatasaray için kenetlenme günüdür" diyen Hatipoğlu, tüm paydaşların sesini çıkarmasının önemli olduğunu, susanların yarın benzer muameleyle karşılaşacağını belirtti. Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile olan yazışmalarının kamuya gösterilmesini eleştirerek, yasal haklarını kullanacağını ifade etti.

Yelkencioğlu'ndan Destek

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ise, Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası yaptıkları tespit ve tepkilerin doğruluğunun kanıtlandığını söyledi. Bu süreçte Galatasaray camiasının bir arada durmasının önemine vurgu yaptı.