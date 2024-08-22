Galatasaray, Young Boys'a Yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde Zor Duruma Düştü

Galatasaray, Devler Ligi'nde Young Boys'a 3-2 mağlup oldu

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımına 3-2 yenilerek tur umutlarını İstanbul'a bırakmış oldu.

Maçın İlk Yarıdaki Gelişmeler

Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda oynanan mücadelede, 4. dakikada Joel Monteiro'nun attığı golle Galatasaray 1-0 geri düştü. İlerleyen dakikalar boyunca Lucas Torreira, Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz, pozisyonlar bulsalar da bunları değerlendiremedi. Devre arasına 2-0 geride girmelerinin ardından, 45+4. dakikada Monteiro'nun attığı ikinci golle durum 2-0 oldu.

İkinci Yarıda Dönüş Çabaları

İkinci yarının başında geri dönüş yapmak isteyen Galatasaray, 66. dakikada Michy Batshuayi'nin kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi. Hemen ardından 72. dakikada bir gol daha atan Batshuayi, durumu 2-2'ye taşıdı. Ancak, 86. dakikada Filip Ugrinic'in penaltı golüyle sahadan 3-2 mağlup ayrıldılar.

İstanbul'daki Rövanş Maçı Bekleniyor

Karşılaşmanın rövanşı, 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak için normal sürede 2 farklı galibiyet almak zorunda. Tek farklı galibiyet durumunda ise maç uzatmalara gidecek.

Batshuayi'nin Etkisi

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, sadece 6 dakika içinde iki gol birden atarak maçın seyrini değiştirdi. Oyun alanına girişiyle takıma olumlu bir hava kattı.

Okan Buruk Ceza Sebebiyle Yanında Yoktu

Teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle maça çıkamadı. Bu durum takımın motivasyonunu etkilese de, yardımcısı İrfan Saraloğlu sahada yer aldı.

Öne Çıkan Diğer Detaylar

Abdülkerim Bardakcı, 83. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Elias Jelert, Young Boys karşısında ilk 11'de mücadele etti.

Barış Alper Yılmaz, gıda zehirlenmesinden sonra maçta forma giydi.

Her iki takımın kalecileri de sakatlanarak oyundan ayrıldı.

Young Boys'un Geçmişten futbolcuları

İsviçre temsilcisi Young Boys'ta daha önce Türkiye'de görev almış Silvere Ganvoula ve Ebrima Colley, sahada yer aldı.