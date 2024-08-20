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Galatasaray, Young Boys ile 317. Avrupa Maçına Çıkıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşacak. Bu, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki 317. maçı olacak.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:01
Galatasaray, Young Boys ile 317. Avrupa Maçına Çıkıyor

Galatasaray'ın Avrupa Kupalarındaki Dönemsel Mücadelesi

Yarın, Galatasaray Avrupa kupalarında toplamda 317. maçına çıkmak üzere Zürich'teki Young Boys karşısında sahaya inecek.

Şampiyonlar Ligi Play-off Turu

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu çerçevesinde İsviçre temsilcisi Young Boys ile mücadele edecek. Şu ana kadar çıktığı 316 müsabakada 113 galibiyet, 119 mağlubiyet ve 84 beraberlik elde etti.

Devler Ligi Elemeleri Geçmişi

Galatasaray, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvası olan Şampiyonlar Ligi elemelerinde 32 maç oynamış; bu karşılaşmalarda 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi almıştır. Toplamda 73 gol atarken, kalesinde 34 gol görmüştür.

18. Kez Devler Ligi'nde Yer Alma Hedefi

Eğer Young Boys'u geçebilirse, Galatasaray, tarihinde 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. 1993-1994 sezonundan bu yana turnuvaya katılan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 17 defa grup aşamasında yer aldı.

Son 26 Avrupa Maçında Etkileyici Performans

Galatasaray, Avrupa kupalarında son 26 maçında yalnızca 5 kez kaybetti. Bu süreçte 12 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.

Tarih Kapsamında İki Önemli Kupaya Sahip

Türkiye'nin en başarılı futbol takımı olan Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın yanı sıra önemli başarılara da imza attı. İlk kez 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandı ve bu başarı, aynı sezon içinde elde ettiği Süper Kupa ile taçlandırıldı.

Önemli Başarılarıyla Tanınıyor

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek final oynama başarılarıyla öne çıkıyor. Büyük kulüplerle olan maçları da unutulmamalı. Özellikle Ronaldo ve Messi'nin takımlarıyla kazandığı galibiyetler, ekibin Avrupa sahnesindeki gücünü göstermektedir.

Kurayla Elenme ve Tur Geçme Deneyimi

Galatasaray, geçmişte iki kez kura sonucu elenme ve bir kez de tura geçme yaşamıştır. Bu, takımın Avrupa kupalarındaki ilginç hikayelerinden sadece bir tanesidir.

Galatasaray'ın Farklı Sonuçları

Takım, Maccabi Netanya'ya karşı 6-0lık skorla en farklı galibiyetini alırken; Bayern Münih ve Real Madrid karşısında 6-0’lık skorlarla en farklı yenilgilerini yaşadı. Bu, Galatasaray’ın Avrupa arenasındaki dalgalı ama etkileyici geçmişini yansıtmaktadır.

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