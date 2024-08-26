Galatasaray, Young Boys ile Şampiyonlar Ligi için Savaşacak

Galatasaray, Young Boys'u RAMS Park'ta Ağırlıyor

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, ilk maçta İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 yenildiği rövanş maçını yarın oynayacak.

Müsabakanın Detayları

RAMS Park'ta gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın başlama saati 22.00. Maç, TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden yayımlanacak.

Geçtiğimiz sezon Trendlyo Süper Lig'de rekor kırarak 102 puan toplayan Galatasaray, üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmıştı. Ancak ülke puanı nedeniyle, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlamak zorunda kaldı.

İlk Maçta Yaşananlar

İsviçre'de oynanan ilk karşılaşmayı Young Boys 3-2 kazanmıştı. Galatasaray'ın, önümüzdeki dönemde 36 takımlı yeni formatıyla düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için 2 farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor. Müsabaka 1 farklı Galatasaray galibiyetiyle sonuçlanırsa uzatmalara gidilecek. Beraberlik veya Young Boys'un galibiyeti durumunda ise tur atlayan taraf Young Boys olacak. Elenecek takım ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Hakem ve Cezalar

Müsabakanın hakemliğini Norveç'ten Espen Eskas yapacak ve yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Isaak Elias Bashevkin üstlenecek. Rob Dieperink ve yardımcısı Erwin Blank, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında görev alacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önceki bir ceza nedeniyle bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alamayacak. Milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı da ilk maçta kırmızı kart gördüğü için müsabakada görev alamayacak. Ancak cezası süren Kaan Ayhan, yarınki karşılaşmada oynayabilecek.

Galatasaray Kadrosu

Galatasaray'ın Young Boys maçı için oluşturduğu UEFA kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: