Galatasaray, Young Boys ile Şampiyonlar Ligi Mücadelesine Başlıyor

Galatasaray, Young Boys ile Şampiyonlar Ligi Maçına Hazırlanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Young Boys ile karşılaşacak olan Galatasaray, İsviçre'ye hareket etti. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçaklarıyla Basel'e giden sarı-kırmızılı kafile, burada karayolu ile Bern şehrine geçecek.

Cenk Ergün: "Umudumuzu Taşıyacağız"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "İnşallah oradan ikinci maç için umutlu ve burada da turu geçmemize destek olacak bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz," dedi. Ergün, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da İsviçre takımlarıyla eşleştiğini hatırlatarak, "Kaderin bir cilvesi. Bu eleme turlarında üç temsilcimiz İsviçre takımlarıyla oynuyor. Açılışı biz yapıyoruz," ifadelerini kullandı.

Young Boys Tehdit Oluşturuyor

Young Boys'un bu sezona iyi başladığının hatırlatılması üzerine Ergün, "Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için şampiyon takımların olduğu bir yoldan devam ediyoruz. Young Boys'un stadının zemini sentetik. Sezona her ne kadar iyi başlamamış görünseler de geçen sezonun şampiyonu. Tehlikeli oyuncuları olan, ciddi bir futbol ekolü. Çok ciddiye alıp, hata yapmadan alabileceğimiz en iyi sonuçla ikinci maça umutlarımızı taşımak istiyoruz," dedi.

Yeni Format ve Hedefler

Cenk Ergün, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına hazır olduklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli takımlarından biriyiz. Sadece ülkemizin temsilcisi olarak değil, Avrupa çapında da sürekli Şampiyonlar Ligi'nde var olan bir kulübüz. Yeni bir format var. Sekiz ayrı takımla, sekiz ayrı müsabaka oynanacak. Farklı umutlar var. Çok büyük ve aynı seviyede takımlar olacak. Bu bize heyecan veriyor. Finansal açıdan da Şampiyonlar Ligi'nin getirileri çok yüksek. Hem finansal açıdan bu getirileri yakalamak hem de manevi anlamda taraftarımızı tatmin edecek bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmek istiyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre'ye gitti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre'ye gitti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre'ye gitti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre'ye gitti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre'ye gitti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre'ye gitti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre'ye gitti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre'ye gitti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre'ye gitti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre'ye gitti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre'ye gitti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre'ye gitti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre'ye gitti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre'ye gitti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre'ye gitti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray, İsviçre'ye gitti. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.