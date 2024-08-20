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Galatasaray, Young Boys Maçı İçin Kamp Kadrosunu Açıkladı

Galatasaray, Young Boys maçı için kadrosunu belirledi. Gıda zehirlenmesi yaşayan Barış Alper Yılmaz, kadroda yer almadı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:48
Galatasaray, Young Boys Maçı İçin Kamp Kadrosunu Açıkladı

Galatasaray, Young Boys Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımı ile yapacağı ilk maç için kamp kadrosunu duyurdu.

Kadroda Yoklar

Kadrodaki eksikler arasında, gıda zehirlenmesi geçiren Barış Alper Yılmaz, sakat olan Davinson Sanchez ve cezası nedeniyle yer alamayan Kaan Ayhan bulunuyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Barış Alper Yılmaz, bulantı, kusma ve ishal şikayetleri nedeniyle maça gidecek kafilede yer almadı. Durumu yarın sabah yapılacak kontrollerle netleşecek" denildi.

Katılan Oyuncular

Transfer görüşmeleri nedeniyle Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında oynamak istemeyen Wilfried Zaha ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Derrick Köhn ise kayıtlara alındı.

Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

  • Fernando Muslera
  • Batuhan Şen
  • Günay Güvenç
  • Kerem Aktürkoğlu
  • Kerem Demirbay
  • Mauro Icardi
  • Dries Mertens
  • Yunus Akgün
  • Wilfried Zaha
  • Leo Dubois
  • Derrick Köhn
  • Berkan Kutlu
  • Gabriel Sara
  • Hakim Ziyech
  • Elias Jelert
  • Victor Nelsson
  • Atakan Ordu
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Michy Batshuayi
  • Ali Yeşilyurt
  • Ali Turap Bülbül
  • Efe Akman
  • Metehan Baltacı

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