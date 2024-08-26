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Galatasaray, Young Boys Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys karşısında galibiyet için hazır olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 19:14
Galatasaray, Young Boys Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray-Young Boys Maçı Öncesinde Beklentiler

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile yapacakları karşılaşma öncesi konuştu. Buruk, statta kendilerini destekleyecek büyük Galatasaray taraftarına güvendiğini belirtti.

Güçlü Performans Beklentisi

Buruk, ilk maçta kaybettiklerini hatırlatarak, "Buraya daha avantajlı bir skorla çıkmak isterdik, ancak her maçımızı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Takımın sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Buruk, oyuncularının yeteneklerine inandığını ifade etti.

Taktik ve Strateji Üzerine

Buruk, önemli bir kadroya sahip olduklarını ve bu kadronun soğukkanlı kalmasının zafer getireceği inancını taşıdığını söyledi. Ayrıca, Michy Batshuayi ve Mauro Icardi'nin çift santrfor olarak oynama ihtimaline dair, "Kim oynarsa oynasın, bizim için önemli olan takımın oyununu ortaya koymasıdır" ifadelerini kullandı.

Eleştiriler ve Beklentiler

Buruk, Galatasaray camiasının karıştırılmak istendiğini ileri sürerek, "Takım içinde herhangi bir sorun yok ama medyadaki iddialar can sıkıcı. Gelişmelere odaklanmalıyız" diye konuştu. Taraftar desteği ile başarıya ulaşacaklarına inandığını belirtti.

Sakatlık Durumları

Buruk, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in maçta forma giyemeyeceğini, ancak kaleci Fernando Muslera'nın oynayabileceğini açıkladı. "Bugünkü antrenmanda son kararımızı vereceğiz" dedi.

Kaptanlık ve Takımın Ruh Durumu

Transfer dönemi sonrası kaptanlık konusunu değerlendiren Buruk, "Galatasaray takımının her oyuncusu kaptandır. Maç için 11 kaptanla çıkacağız" ifadeleriyle takım birlikteliğine vurgu yaptı.

Sonuç Olarak

Okan Buruk, takımın iyi bir sezon geçireceğine ve Avrupa'da büyük başarılara imza atacaklarına inandığını belirterek, "Yarın elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızın desteğiyle gücümüz artacak" diye ekledi.

Kaan Ayhan'ın Görüşleri

Milli futbolcu Kaan Ayhan, takıma duyduğu güveni aktarırken, "Biz de hak ettiğimiz Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyoruz" dedi. Ayhan, sağlığının iyi olduğunu ve maça hazır durumda olduğunu vurguladı.

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