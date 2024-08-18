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Galatasaray, Young Boys Maçına Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile oynayacağı maç için Florya'da yoğun antrenman yapıyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 22:58
Galatasaray, Young Boys Maçına Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, Young Boys ile karşılaşma hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla 21 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı ilk maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı duyuruya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdmanda, sporcular üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptıktan sonra ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmalarına geçtiler. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Gelecek Antrenman

Galatasaray, yarın yapacağı antrenman ile hazırlık sürecine devam edecek. Takımın moralleri yüksek ve maç için heyecan dorukta.

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