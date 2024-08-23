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Galatasaray, Young Boys Maçına Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Young Boys ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına hazırlıklara Florya'da başladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 22:51
Galatasaray, Young Boys Maçına Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Young Boys ile Önemli Bir Maç İçin Hazırlandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Young Boys takımıyla oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başladı.

Dinamik Antrenman Programı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda, antrenmanın teknik direktör Okan Buruk gözetiminde dinamik bir ısınmayla başladığı belirtildi. Futbolcular, antrenmanın daha sonraki kısmında iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaparak tempolarını artırdılar.

İdman Sırasındaki Aktiviteler

Futbolcular, antrenmanın devamında ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışması ile sahadaki etkinliklerini sürdürdüler. İdman, yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Gelecek Antrenmanlar

Galatasaray, yarınki antrenmanın ardından Young Boys maçı için hazırlıklarına devam edecek. Tüm gözler, bu serinin ardından gelecek maçta.

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