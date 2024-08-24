Galatasaray, Young Boys Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Young Boys ile Karşılaşacak

Galatasaray, 27 Ağustos Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında oyuncular, iki gruba ayrılarak 8'e 2 pas çalışması yaptı. Işık hızındaki bu çalışmanın ardından, taktik antrenmana geçildi. Gelecek İdman

Galatasaray, takıma daha fazla ritim katmak amacıyla yarın sabah bir idman daha yaparak hazırlıklarına devam edecek.