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Galatasaray Young Boys Maçına Son Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Young Boys karşılaşması için son antrenmanını Florya'da gerçekleştirdi. Zaha ve Sanchez idmana katılmadı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 19:33
Galatasaray Young Boys Maçına Son Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Young Boys Maçına Hazır

Galatasaray Futbol Takımı, yarın akşam İsviçre temsilcisi Young Boys ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı için son hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşu ile başladı. Takım, ardından üç gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Taktik Çalışmaları ve Sakatlıklar

Antrenmanın basına kapalı kısmında, Young Boys mücadelesine yönelik taktiksel çalışmalar yapıldı. Ancak, hastalığı nedeniyle Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha antrenmana katılmadı. Ayrıca, sakatlığı devam eden Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez de takımdan ayrı olarak idman yaptı. Okan Buruk ile kısa bir sohbet eden Sanchez, farklı bir sahada çalışmalarına devam etti.

Maç Bilgileri

Galatasaray, bu antrenmanla Young Boys maçı için son hazırlığını yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce deplasmanda 3-2 kaybettiği mücadelenin rövanşında yarın saat 22.00’de RAMS Park'ta İsviçre temsilcisini konuk edecek.

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