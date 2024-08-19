Galatasaray, Young Boys Mücadelesine Hazırlanıyor

Galatasaray, Young Boys Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı ilk maça yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, üç grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmaları ile devam etti ve ardından taktik organizasyonlarla sonlandırıldı.

Yarınki Planlar

Galatasaray, yarın İsviçre’ye giderek, Wankdorf Stadı'nda TSİ 21.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.