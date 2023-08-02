Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı Spor Smart HD SelçuksportS HD - GS Zalgiris Spor Smart D Smart Go canlı şifresiz maç izle
Galatasaray, Litvanya'da 2-2 berabere kaldığı Zalgiris'i bugün ev sahipliği yaparken adını 3. ön eleme turuna yazdırmak isteyen sarı kırmızılı takımın galip gelmesi gerekiyor. Bununla beraber zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler araştırmalarına başladı. Galatasaray Zalgiris maçını izle S Sport Plus şifresiz 2 Ağustos selcuksports idman tv canlı maç izlemek için gerekli bilgiler haberimizde.
GALATASARAY - ZALGİRİS SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2 Ağustos akşamı gerçekleşecek olan mücadele Türk futbolu için önem arz ederken karşılaşma 21.30'da S sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Bakambu
ZALGİRİS MUHTEMEL 11
Gertmonas, Kazukolovas, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Vaca, Mamic, Buff, Vucur, Kendysh, Antal
GALATASARAY - ZALGİRİS MAÇI ŞİFRESİZ İZLEME
Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, bu akşam ev sahipliği yaparken sahasında Zalgiris'i ağırlayacak. Galibiyetle 3. ön eleme turuna yükselmesi hedeflenirken UEFA organizasyonlarında deplasman golü kuralı kalmasıyla beraber olan sonuçlarda karşılaşmanın uzatılacağı bilgisi verildi.
Zalgiris'in kazanması sonucunda sarı kırmızı takım adını sildirirken Avrupa Ligi'ne geçiş yapılacak. Litvanya’da 25 Temmuz’da yapılan ilk maçtan hemen sonra ana kadroya adını yazdıran Bakambu, Mathias Ross’un yerine UEFA kadrosunda yer aldı.