  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı Spor Smart HD SelçuksportS HD - GS Zalgiris Spor Smart D Smart Go canlı şifresiz maç izle

Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı Spor Smart HD SelçuksportS HD - GS Zalgiris Spor Smart D Smart Go canlı şifresiz maç izle

Yayınlanma:
Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı Spor Smart HD SelçuksportS HD - GS Zalgiris Spor Smart D Smart Go canlı şifresiz maç izle
Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin temsilcisi olarak sahada boy gösteren Galatasaray, zorlu maçlara çıkarken sırada Zalgiris maçı yer aldı. Taraftarların heyecanla beklediği maçın ne zaman, saat kaçta ve nasıl izleneceği araştırılmaya başlandı. İşte, Galatasaray Zalgiris maçını canlı şifresiz izlemek için tüm detaylar...

Galatasaray, Litvanya'da 2-2 berabere kaldığı Zalgiris'i bugün ev sahipliği yaparken adını 3. ön eleme turuna yazdırmak isteyen sarı kırmızılı takımın galip gelmesi gerekiyor. Bununla beraber zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler araştırmalarına başladı. Galatasaray Zalgiris maçını izle S Sport Plus şifresiz 2 Ağustos selcuksports idman tv canlı maç izlemek için gerekli bilgiler haberimizde.

GALATASARAY - ZALGİRİS SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Ağustos akşamı gerçekleşecek olan mücadele Türk futbolu için önem arz ederken karşılaşma 21.30'da S sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Zagiris

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Bakambu

ZALGİRİS MUHTEMEL 11

Gertmonas, Kazukolovas, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Vaca, Mamic, Buff, Vucur, Kendysh, Antal

GALATASARAY - ZALGİRİS MAÇI ŞİFRESİZ İZLEME

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, bu akşam ev sahipliği yaparken sahasında Zalgiris'i ağırlayacak. Galibiyetle 3. ön eleme turuna yükselmesi hedeflenirken UEFA organizasyonlarında deplasman golü kuralı kalmasıyla beraber olan sonuçlarda karşılaşmanın uzatılacağı bilgisi verildi.

Zalgiris'in kazanması sonucunda sarı kırmızı takım adını sildirirken Avrupa Ligi'ne geçiş yapılacak. Litvanya’da 25 Temmuz’da yapılan ilk maçtan hemen sonra ana kadroya adını yazdıran Bakambu, Mathias Ross’un yerine UEFA kadrosunda yer aldı. 

Spor
Okan Buruk güzel haberi verdi: O isim Galatasaray ile devam edecek
Okan Buruk güzel haberi verdi: O isim Galatasaray ile devam edecek
Galatasaray'dan yeni transfer! Kerem Demirbay resmen geliyor
Galatasaray'dan yeni transfer! Kerem Demirbay resmen geliyor
Wanda Nara itiraf etti: Mauro Icardi futbolu bırakacaktı
Wanda Nara itiraf etti: Mauro Icardi futbolu bırakacaktı
Fenerbahçe'nin iki yeni gözdesi sonunda İstanbul'da
Fenerbahçe'nin iki yeni gözdesi sonunda İstanbul'da
Mert Günok, iki yıl daha Beşiktaş'ta!
Mert Günok, iki yıl daha Beşiktaş'ta!
Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez o yıldız için birbirine düştü
Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez o yıldız için birbirine düştü
Voleybolcu Hande Baladın'a dehşete düşüren tehdit mesajı
Voleybolcu Hande Baladın'a dehşete düşüren tehdit mesajı
Fenerbahçe transfer müjdesini duyurdu: Mert Müldür sarı lacivertli oluyor
Fenerbahçe transfer müjdesini duyurdu: Mert Müldür sarı lacivertli oluyor