Galatasaray, Zaniolo'nun Kiralama Bedelini Açıkladı

Udinese 2,5 milyon avro ödeyecek

Galatasaray, İtalya'nın Udinese takımının Nicolo Zaniolo için 2025-2026 sezonunda geçici transfer bedeli olarak 2 milyon 500 bin avro ödeyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nicolo Zaniolo'nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Udinese ile anlaşmaya varıldığı ve yapılan anlaşmaya göre Udinese'nin şirkete 2 milyon 500 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ödeyeceğinin belirtildiği ifade edildi.

Resmi bildirideki ifadeler, transferin şartlarına dair temel bedelin netleştiğini ortaya koydu.