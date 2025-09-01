DOLAR
41,12 0,1%
EURO
48,17 -0,18%
ALTIN
4.596,66 -0,75%
BITCOIN
4.473.939,16 0,28%

Galatasaray, Zaniolo'nun Kiralama Bedelini Açıkladı: Udinese 2,5 Milyon Avro Ödeyecek

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun 2025-2026 sezonu geçici transferi için Udinese'nin 2,5 milyon avro ödeyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 23:14
Galatasaray, Zaniolo'nun Kiralama Bedelini Açıkladı: Udinese 2,5 Milyon Avro Ödeyecek

Galatasaray, Zaniolo'nun Kiralama Bedelini Açıkladı

Udinese 2,5 milyon avro ödeyecek

Galatasaray, İtalya'nın Udinese takımının Nicolo Zaniolo için 2025-2026 sezonunda geçici transfer bedeli olarak 2 milyon 500 bin avro ödeyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nicolo Zaniolo'nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Udinese ile anlaşmaya varıldığı ve yapılan anlaşmaya göre Udinese'nin şirkete 2 milyon 500 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ödeyeceğinin belirtildiği ifade edildi.

Resmi bildirideki ifadeler, transferin şartlarına dair temel bedelin netleştiğini ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Andorra, Galatasaraylı Efe Akman'ı 4 yıllığına transfer etti
2
Galatasaray, Zaniolo'nun Kiralama Bedelini Açıkladı: Udinese 2,5 Milyon Avro Ödeyecek
3
Tottenham, Randal Kolo Muani'yi Sezon Sonuna Kadar Kiraladı
4
Arsenal, Piero Hincapie'yi Sezon Sonuna Kadar Kiraladı
5
EuroBasket 2025: A ve B Grubu'nda 4. Maçlar — Letonya ve Litvanya Son 16'ya
6
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu 4 Yıllığına Transfer Etti

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark