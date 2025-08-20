Galatasaray, Zecorner Kayserispor Maçı Öncesi Kemerburgaz'ta Çalıştı

Galatasaray, Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenmanın detayları

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, tesislerde salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı.

Çalışma, iki grup halinde gerçekleştirilen 10'a 2 pas çalışması ile devam etti ve antrenman dört takımlı turnuva ile noktalandı.

Galatasaray, Zecorner Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın da sürdürecek.