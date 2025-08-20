DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,77 -0,13%
ALTIN
4.396,92 -0,56%
BITCOIN
4.639.981,89 0,08%

Galatasaray, Zecorner Kayserispor Maçı Öncesi Kemerburgaz'ta Çalıştı

Galatasaray, 24 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:17
Galatasaray, Zecorner Kayserispor Maçı Öncesi Kemerburgaz'ta Çalıştı

Galatasaray, Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenmanın detayları

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, tesislerde salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı.

Çalışma, iki grup halinde gerçekleştirilen 10'a 2 pas çalışması ile devam etti ve antrenman dört takımlı turnuva ile noktalandı.

Galatasaray, Zecorner Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Devam Ediyor
2
Galatasaray, Zecorner Kayserispor Maçı Öncesi Kemerburgaz'ta Çalıştı
3
Beşiktaş İsviçre'de: Lausanne Maçı Öncesi Cenevre'ye Ulaştı
4
Kayserispor-Galatasaray Hazırlıkları Sürüyor: 24 Ağustos'ta Karşılaşma
5
Oral-B Avrupa-Asya Triatlon Şampiyonası İstanbul'da — 30-31 Ağustos
6
Samsunspor 27 Yıl Sonra Avrupa'da: Panathinaikos Deplasmanında
7
Basketbol Süper Ligi 2025-2026 Fikstürü Açıklandı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek