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Galatasaray Zena, Kadınlar Challenger Kupası'nda Dörtlü Final'e Yükseldi

Galatasaray Zena, Sutopu Kadınlar Challenger Kupası'nda Jadran Split'i 14-9 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 14:19
Galatasaray Zena, Kadınlar Challenger Kupası'nda Dörtlü Final'e Yükseldi

Galatasaray Zena, Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu’ndaki son maçında Hırvatistan temsilcisi Jadran Split’i 14-9 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda gerçekleşen karşılaşmada, Galatasaray Zena ilk periyodu 6-0 önde tamamladı. İkinci periyotta ise skoru 9-6'ya çıkardı. Takımlar, son periyoda 12-8’lik bir üstünlükle girdi ve sarı-kırmızılı ekip, maçı 14-9'luk skorla kazandı.

A Grubu'ndaki ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'a 12-10 mağlup olan Galatasaray Zena, ikinci mücadelesinde Büyük Britanya temsilcisi Otter Swimming Club'ı 26-3 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Bu sonuçla, Galatasaray Zena, Dörtlü Final'e yükselen ikinci takım oldu.

Maçın en skorer ismi Jelena Butic (Jadran Split) 5 golle öne çıkarken, Galatasaray Zena'da Dilara Buralı ve Lena Mihailovic 4'er gol ile galibiyette önemli rol oynadı.

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