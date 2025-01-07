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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir'i Ağırlıyor

Galatasaray, yarın RAMS Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar son 21 resmi maçta yenilmezken, Icardi sakat.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:03
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir'i Ağırlıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir'i Konuk Ediyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında yarın RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak olan bu önemli mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

C Grubu'ndaki Rakipler

Galatasaray, RAMS Başakşehir dışında TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ve Boluspor ile aynı grupta yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, RAMS Başakşehir maçından sonra Boluspor ve TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Yeni Format ve İlk Maç

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatında Galatasaray, yarınki maçla ilk mücadeleine çıkacak. Gruplara katılan 24 takım, 6 takımlı 4 grup oluşturacak ve Galatasaray, grubunu ilk 2 sırada bitirmesi halinde çeyrek finale yükselebilecek.

Icardi'nin Yokluğu

Galatasaray'da Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle yarın forma giyemeyecek. Arjantinli yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası kalesini koruyamayacak.

Son 21 Maçta Yenilgi Yok

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, 27 Ağustos'taki son yenilgisinin ardından 16 galibiyet ve 5 beraberlikle dikkat çekiyor.

Öne Çıkan Oyuncular

Bu sezon başarılı bir grafik çizen Yunus Akgün, takımına önemli katkılar sağlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan Akgün, Süper Lig'nde de 17 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

Bir diğer yıldız Victor Osimhen, bu sezon 16 maçta 13 gol atarak takımının galibiyetlerinde önemli bir rol oynuyor. Süper Lig'de 12 maçta 10 gol atan Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Defansif Zafiyetler

Galatasaray, bu sezon çıktığı 26 resmi maçta sadece 4 kez kalesini gole kapatabilmesine rağmen, defansif performansında sorunlar yaşıyor. Süper Lig'de oynadığı 17 maçın 13'ünde, UEFA Avrupa Ligi'nde ise oynadığı 6 karşılaşmada gol yedi.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı TFF Süper Kupa maçı ve Young Boys ile Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılamalarında kalesini gole kapatamadı. Toplamda 40 gol yiyen sarı-kırmızılılar, bu zafiyetlerini aşmaya çalışacak.

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