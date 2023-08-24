Galatasaray'a 90+4'te gelen galibiyet: Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha

Galatasaray, Molde karşılaşmasında uzatma dakikalarında büyük bir zafer elde etti! Bu sonuç, Sarı-Kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına daha da yaklaştığını gösterdi. Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda Molde ile gerçekleşen mücadelede, toplam 5 golün atıldığı heyecan dolu bir maç yaşandı. Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup ederek tur kapısını araladı. Detaylar şöyle...





GALATASARAY MOLDE KARŞISINDA ZAFER ELDE ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına geçmek için play-off aşamasına gelen Galatasaray, Norveç takımı Molde ile karşı karşıya geldi. İlk maçta 1-0 geriye düşen Galatasaray, büyük bir çaba göstererek rakibini 3-2 mağlup ederek turun ilk ayağını galibiyetle tamamladı. Bu sonuç, rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj sağladı. Rövanş maçı 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Molde karşılaşmasının başında, ev sahibi ekip 8. dakikada Ellingsen'in kafa vuruşuyla öne geçti ve skoru 1-0 yaptı. Galatasaray, rakibin öne geçtiği bu dakikadan sonra dağınık bir görüntü sergilese de kaleci Muslera'nın başarılı kurtarışları skorun daha da açılmasını engelledi.

dakikada Galatasaray penaltı noktasının hemen dışında serbest vuruş kazandı. Oliveira'nın vuruşu baraja çarparak ağları havalandırdı ve skoru 1-1 yaptı. Bu gol, Galatasaray için moral kaynağı oldu ve oyuncuların oyun disiplinini artırdı.

Galatasaray, hızla cevap vererek 29. dakikada Icardi'nin vuruşuyla öne geçti. Yunus'un asistiyle gelişen atakta Icardi, kalecinin ellerinin arasından meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve durumu 1-2'ye getirdi. Bu hızlı geri dönüş, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı ve takımın moralini yükseltti.

Galatasaray'ın mücadeleci ve kararlı oyunu, son dakikalara kadar sürdü. Mücadele boyunca Galatasaraylı oyuncuların sahada gösterdiği çaba ve istek, galibiyetin temel faktörlerinden biri oldu.

Bu galibiyet, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasına adım atma yolunda büyük bir adım attığını gösterdi. Oyuncuların bu mücadeleci ruhu ve performansı, gelecek rövanş maçı için de umut verici bir tablo çizdi.





Galatasaray, Molde karşısında oynanan maçta önceki gol iptali ve sonrasında yaşananlarla ilgi çekici bir mücadele sergiledi. İlk yarıda Yunus Akgün'ün attığı gol VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Oyunun 56. dakikasında Molde'den Kristoffer Haugen'ın attığı gol, Galatasaray'ın öne geçtiği anı zirveye taşıdı. Ancak karşı takımın sert vuruşu sonucunda çizgide yapılan çabalara rağmen eşitlik sağlandı ve skor 2-2 oldu.

Uzatma dakikalarında ise Icardi'nin pasında Midtsjö'nün attığı gol, Galatasaray'ın 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı. Bu galibiyet, rövanş mücadelesi öncesi takıma önemli bir moral ve avantaj sağladı. Galatasaray'ın yeni transferi Tete, Molde maçında ilk kez sahada boy gösterdi ve katkı sağladı. Türk taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Molde Stadı'nda yapılan maçta Galatasaray taraftarları, diğer Türk takımlarının formalı taraftarlarla bir araya geldi.

Molde şehri nüfusunun üçte biri kadarı maça katıldı ve stadın tamamı doldu. Maçın öncesinde ise eski Galatasaraylı Martin Linnes, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı oynayamadı. Özellikle bu tür detaylar, mücadeleye renk ve anlam kattı. Galatasaray'ın galibiyeti, takımın elde ettiği avantaj ve taraftarların coşkusuyla birleşerek keyifli bir futbol atmosferi yarattı.