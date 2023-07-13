Galatasaray'a gelen yabancı futbolcular

Galatasaray'ın Yabancı Futbolcuları

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer ettiği yabancı futbolcularla dikkat çekiyor. Bugüne kadar 191 yabancı futbolcuyu renklerine katan sarı-kırmızılı takım, bu isimler arasında 5 İspanyol futbolcuyu da bulunduruyor.

İspanyol Futbolcular

Galatasaray daha önce Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena ve Juan Mata'yı transfer etmişti. Son olarak Angelino, Galatasaray'ın renklerine kattığı 191. yabancı futbolcu oldu.

Yabancı Futbolcuların Dağılımı

Galatasaray, 6 kıtadan ve 52 ülkeden 191 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. En fazla yabancı futbolcu Brezilya'dan gelirken, Yugoslavya ve Romanya da önemli bir yer tutuyor.

Türk Asıllı Yabancılar

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 6 Türk asıllı futbolcu da forma giydi. İsviçre, Almanya, İsveç, Avusturya ve İsrail gibi ülkelerden gelen futbolcular Galatasaray'a hizmet etti.