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Galatasaray'da bomba Tete iddiası: Ortalık karıştı

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Galatasaray'da bomba Tete iddiası: Ortalık karıştı
Galatasaray Tete için bonservis mi ödeyecek? İşte cevabı...

Galatasaray'ın yeni transferi Tete ile ilgili flaş bir iddia ortaya çıktı. Shakhtar Donetsk'ten Sarı-Kırmızılı takıma imza atan genç yıldız oyuncu için, bonservis bedeli ödenmesi gerekebileceği iddia ediliyor.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu Tete, Galatasaray formasını giymeye başladıktan sonra, transferiyle ilgili yeni bir detayın gündeme gelmesi dikkat çekti. Shakhtar Donetsk'ten ayrıldıktan sonra ücretsiz olarak Galatasaray'a katılan Tete için, eski kulübüne ödeme yapılacağı söyleniyor.

tete

Şu anki bonservis bedeli 25 milyon euro civarında olan Tete için, Galatasaray'ın Shakhtar Donetsk'e az da olsa bir bonservis ücreti ödeyeceği iddia ediliyor. Ancak, Galatasaray Kulübü tarafından henüz bu iddiayla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

Galatasaray camiası ve futbolseverler, Tete'nin bonservis bedeli konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Transferin son durumu ve kulüp tarafından yapılan açıklamalar, önümüzdeki günlerde merakla bekleniyor.

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