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Galatasaray'da istifa krizi

Galatasaray’da başkanlık seçimleri krizi devam ediyor. 29 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler pandemi gerekçe gösterilerek ertelenmişti. Ertelenme kararının ardından Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri İlber Aydemir, Emre Erdoğan ve Mahmut Recevik istifa etti.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:17
Galatasaray'da istifa krizi
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Galatasaray’da başkanlık seçimleri krizi büyüyerek devam ediyor. 29 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler pandemi gerekçe gösterilerek ertelenmişti. Ertelenme kararının ardından Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri İlber Aydemir, Emre Erdoğan ve Mahmut Recevik istifa etti.


Yönetim Kurulu Üyelerinin istifa gerekçesi olarak normalde 29 Mayıs’ta yapılacak olan başkanlık seçimlerinin gereksiz sebeplerle ileri bir tarihe ertelenmesi oldu. Bu yüzden mevcut başkan Mustafa Cengiz’e tepki göstererek istifa ettiler.

Konuyla ilgili Twitter hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan istifa eden Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri, artık mevcut yönetime inançlarının kalmadığını, seçimlerin gereksiz sebeplerden dolayı ertelendiğini, mevcut yönetimin seçimi kaybetme korkusundan dolayı seçimlerin bilerek ertelendiğini ifade ettiler. Konuyla alakalı Galatasaray yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi.


Son Güncelleme: 07.05.2021 00:14
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Anahtar Kelimeler:
Galatasarayİstifa
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