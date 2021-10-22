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Galatasaray’da Marcao Roma yolcusu

Galatasaray’ın Brezilyalı stoper Marcao Avrupa’nın devlerine peşine taktı. Genç stoper için son olarak İtalyan ekibi Roma devreye girdi. Jose Mourinho’nun Marcao’yu istediği yazıldı.

22 Ekim 2021 Cuma 15:37
Galatasaray’da Marcao Roma yolcusu
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Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Marcao Avrupa’nın devlerini peşine taktı. Birçok kulübün takip ettiği Marcao için son olarak İtalyan ekibi Roma devreye girdi. İtalyan basını sol ayaklı bir stoper arayışında olan Roma’nın Marcao için resmi teklif yapmaya hazırlandığı ve Jose Mourinho’nun Marcao’yı çok istediğini yazdı.

25 yaşındaki stoper Galatasaray’da 8 maçlık cezasını tamamladı ve bu hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olacak. Ayrıca Avrupa Ligi’nde oynadığı üç grup maçında da haftanın kadrosuna seçilen Marcao için Galatasaray yönetimi en az 15 milyon Euro istiyor.


Son Güncelleme: 22.10.2021 15:37
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayRomaMarcao
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