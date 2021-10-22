Galatasaray’da Marcao Roma yolcusu

’ın başarılı defans oyuncusuAvrupa’nın devlerini peşine taktı. Birçok kulübün takip ettiği Marcao için son olarak İtalyan ekibidevreye girdi. İtalyan basını sol ayaklı bir stoper arayışında olan Roma’nın Marcao için resmi teklif yapmaya hazırlandığı ve Jose Mourinho’nun Marcao’yı çok istediğini yazdı.

25 yaşındaki stoper Galatasaray’da 8 maçlık cezasını tamamladı ve bu hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olacak. Ayrıca Avrupa Ligi’nde oynadığı üç grup maçında da haftanın kadrosuna seçilen Marcao için Galatasaray yönetimi en az 15 milyon Euro istiyor.