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Galatasaray’da sözleşmesi uzatılsa da, kiralık olarak gönderilen Emre Akbaba’nın bonservisi veriliyor

Galatasaray’da kiralık olarak Alanyaspor’a gönderilen Emre Akbaba tamamen ayrılıyor. Sözleşmesi uzatılmasına rağmen gönderilen Emre Akbaba’nın bonservisi verilecek. Fatih Terim transfere izin verileceğini söyledi.

16 Ekim 2021 Cumartesi 17:38
Galatasaray’da sözleşmesi uzatılsa da, kiralık olarak gönderilen Emre Akbaba’nın bonservisi veriliyor
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Galatasaray’ın Alanyaspor’da 5.5 milyon Euro bedelle transfer ettiği Emre Akbaba, bu sezon başında yeni sözleşme imzalasa da, kiralık olarak gönderilmişti. Sarı kırmızılı ekibe “Cimbombomun çocuğu Emre Akbaba” sözleriyle transfer olan Emre Akbaba performansıyla sık sık eleştiri toplamıştı.

Alanyaspor’a kiralık olarak gönderilen Emre Akbaba, teknik direktör Bülent Korkmaz’ın beğenisini kazandı. Bülent Korkmaz ve Fatih Terim Emre Akbaba transferi için anlaştı. Deneyimli oyuncunun bonservisi verilecek. Emre Akbaba bonservisiyle Alanyaspor’a gönderilecek.


Son Güncelleme: 16.10.2021 17:38
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAlanyasporEmre Akbaba
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