Galatasaray’da sözleşmesi uzatılsa da, kiralık olarak gönderilen Emre Akbaba’nın bonservisi veriliyor

’ın’da 5.5 milyon Euro bedelle transfer ettiği, bu sezon başında yeni sözleşme imzalasa da, kiralık olarak gönderilmişti. Sarı kırmızılı ekibe “Cimbombomun çocuğu Emre Akbaba” sözleriyle transfer olan Emre Akbaba performansıyla sık sık eleştiri toplamıştı.

Alanyaspor’a kiralık olarak gönderilen Emre Akbaba, teknik direktör Bülent Korkmaz’ın beğenisini kazandı. Bülent Korkmaz ve Fatih Terim Emre Akbaba transferi için anlaştı. Deneyimli oyuncunun bonservisi verilecek. Emre Akbaba bonservisiyle Alanyaspor’a gönderilecek.